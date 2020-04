Controlli: denunciate altre due persone positive per avere violato la quarantena

Continuano i controlli delle forze dell'ordine contro la parte di lecchesi (e non) che non risponde presente alla chiamata al senso di responsabilità e di rispetto delle norme imposte per arginare l'epidemia. La Prefettura di Lecco ha fornito, come giornalmente accade, i dati relativi al monitoraggio dei servizi di controllo delle norme imposte dai Dcpm dell'8, 9, 11 e 25 marzo firmati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Le persone sottoposte a controlli giovedì 16 aprile 2020 sono state 1.213 di cui 38 sanzionate in base all'articolo 4 del Dpcm n.19 del 25 marzo (ipotesi legate all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in ottemperanza al Dpcm 8 e 9 marzo 2020 e precedentemente collegate all'art. 650 del Codice penale): in sostanza si è trattato di soggetti che non avevano una valida motivazione per uscire di casa secondo i casi previsti dalla normativa legata all'emergenza.

Nessuno è sono stato denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sull'identità propria o altrui (ex art. 495 e 496 Cp), due per la violazione dell'ex. art 260 Rd, che impone il divieto di uscita a chiunque sia risultato positivo al tampone. Nessun altro reato è stato riscontrato.

Sono stati inoltre controllati 450 esercizi commerciali, tutti risultati in regola con le disposizioni ministeriali.

Giorni prec. 08-apr 09-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr 14-apr 15-apr 16-apr Totale Persone controllate 28.846 1.228 1.267 1.249 1.312 1.043 1.011 1.148 1.198 1.213 39.515 Persone sanzionate 970 40 33 54 54 67 70 42 20 38 1.388 Violazioni ex art. 495 e 496 C.P. 14 0 0 0 7 0 0 0 0 0 21 Violazioni ex art. 260 rd 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 7 Altri reati 22 0 2 0 1 0 0 2 1 0 28 Arresti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Esercizi controllati 10.194 571 484 433 330 26 175 466 521 450 13.650 Violazioni ex. art.4 C.1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 Chiusura provvisoria attività ex. art.4 c.4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 Chiusura attività ex. art.4 c.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sospensione attività ex. art.15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. 1