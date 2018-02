Chiacchiere di Carnevale: la ricetta

Che Carnevale è senza le chiacchiere? Le croccanti e delicate sfoglie tipiche della Festa "invadono" le cucine delle nonne e le vetrine delle pasticcerie e piacciono a tutti, grandi e piccini. Un solo morso ed è subito magia: la magia del Carnevale!

La ricetta, di seguito, per circa 40 chiacchiere.

Gli ingredienti:

500 gr di farina "00"

70 gr di zucchero

50 gr di burro

30 gr di grappa

3 uova (medie)

6 gr di lievito in polvere per dolci

1 baccello di vaniglia

1 tuorlo

1 pizzico di sale fino

olio di semi di arachide q. b. per friggere

zucchero a velo q. b. per decorare

La preparazione. Per preparare le chiacchiere, setacciate la farina assieme al lievito e versate in una planetaria con foglia. Aggiungete lo zucchero, il sale, le uove sbattute (in precedenza) e la grappa. Lavorate fino ad amalgamare bene gli ingredienti.

Sostituite la foglia con il gancio, unite i semi della bacca di vaniglia e il burro, quindi continuate ad impastare per 15 minuti fino ad ottenere un composto omogeneo: dovrà risultare sostenuto ma abbastanza malleabile. Se necessario potete aggiungere 5/10 gr di acqua. Trasferite l'impasto su un piano di lavoro e maneggiatelo rapidamente per dargli una sforma sferica.

Avvolgete il panetto con la pellicola trasparente e lasciatelo risposare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti. Trascorso questo tempo, dividete la pasta in porzioni da 150 g circa e iniziate a lavorare ognuna singolarmente. Appiattite leggermente una prima porzione con il palmo della mano, infarinatela e stendetela con il tirapasta impostato sullo spessore più largo.

Ripiegate verso il centro i lati corti della striscia di pasta ottenuta, dopodiché tiratela nuovamente impostando ogni volta il tirapasta su uno spessore sempre minore, fino a raggiungere i 2 mm. Eseguite lo stesso procedimento su tutte le porzioni di impasto. Lasciate riposare qualche minuto la sfoglia tirata e nel frattempo portate l'olio alla temperatura di 150°-160°. Con una rotella a taglio smerlato procedete sagomando dei rettangoli di circa 5x10 cm e praticando su ognuno due tagli centrali, paralleli al lato lungo.

Non appena l'olio ha raggiunto la giusta temperatura immergetevi 2-3 rettangoli di sfoglia con l'aiuto di una schiumarola e fateli cuocere rigirandoli su ambo i lati fino a che non raggiungono la doratura. Scolate le sfoglie su carta assorbente e, una volta fredde, impiattatele e cospargetele con abbondante zucchero a velo setacciato.

Le vostre chiacchiere sono pronte!