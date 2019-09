Ex Trafilerie del Lario: al via i lavori per la nuova unità produttiva di Gsr

Tempo di bilanci in casa Gsr, specialista mondiale nella produzione di linee di pressatura indirizzate principalmente al mercato del cacao e dei semi a base oleosa. A oggi l'azienda di Calolziocorte può vantare un portafoglio ordini pieno fino al 2021, a testimonianza della solidità dell'azienda che punta su ricerca e innovazione.

La realizzazione di una nuova unità produttiva è la conseguenza naturale del successo che l'azienda lecchese sta riscontrando nei mercati di tutto il mondo, successo che ha portato anche a un ampliamento notevole dell'organico ma che necessita di maggiore spazio produttivo. Dopo avere terminato la demolizione, con l'inizio del mese di settembre sono partiti i lavori di costruzione nell'area delle ex Trafilerie del Lario a Calolziocorte per realizzare un edificio di circa 3.860 metri quadrati che ospiterà la nuova sede Gsr a partire da giugno 2020.

L'intervento andrà così a riqualificare un'area industriale a oggi inutilizzata. Per l'occasione Gsr ha scelto di avvalersi di fornitori e studi di progettazioni situati tutti nell'area di Lecco e Bergamo. Il progetto è curato dall'architetto Maurizio Zambelli di Bergamo, che sarà anche il direttore dei lavori, mentre le opere strutturali sono state affidati all'Ingegnere Baschenis.

Il nuovo edificio sarà costruito all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità, ricorrendo alle migliori tecnologie nel campo, come per esempio il fotovoltaico e la domotica. La futura sede Gsr sarà situata in prossimità di un raccordo stradale strategico che collega Lecco e Bergamo: questa ovviamente porterà maggiore visibilità all'azienda di Calolziocorte.

«Siamo pienamente soddisfatti di questa prima parte del 2019. Abbiamo ricevuto importanti conferme e pensiamo che questo sia il risultato della nostra affidabilità, basata sulla trasparenza e sul rapporto diretto che instauriamo con ogni cliente. L'ampliamento della sede produttiva è certamente un passo importante ma necessario per soddisfare le richieste di macchinari e linee produttive e del quale siamo molto fieri perchè rappresenta la diretta conseguenza di un modo di lavorare che funziona», dichiarano da Gsr.