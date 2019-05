Secondo Open day "femminile" della Pallanuoto Lecco

L'obiettivo è nobile e ambizioso: allestire una squadra femminile, possibilmente in un campionato di federazione Fin. La Pallanuoto Lecco, grazie all'abilità della sua dirigenza, è sulla buona strada per riuscire nell'intento. Per questo proseguono gli open day riservati alle ragazze.

Tutte le lecchesi che vorranno provare l'emozione di giocare potranno farlo sabato 18 maggio alla piscina del Bione, dalle ore 18 alle 19.30. Si tratta del secondo appuntamento dopo quello dello scorso 12 aprile al quale aveva aderito una quindicina di appassionate.

Gli unici requisiti richiesti sono una buona acquaticità e avere compiuto almeno il 14° anno di età. Le calottine blucelesti sono determinate a tingersi sempre più di rosa - tre giocano già con i Master nel campionato Pallanuoto Italia - e chiamano a raccolta le ragazze lecchesi.