Nel cinquecentesimo anniversario della nascita del maestro veneziano Tintoretto (Jacopo Robusti, 1519-1594), arriva in città l'Annunciazione del Doge Grimani, un capolavoro maestoso, carico di significati spirituali e di segreti artistici. Un evento unico per gli amanti dell’arte perché questa Annunciazione, di proprietà di un collezionista privato, solo tre volte negli ultimi cento anni è andata esposta pubblicamente.

Il capolavoro di Tintoretto sarà esposto a Lecco nella sala della fototeca del Palazzo delle Paure dal 6 dicembre, festa del Santo Patrono della città, al 2 febbraio 2020.

L'esposizione si inserisce all’interno dell'iniziativa Il Mistero nell'Arte organizzata dalla parrocchia San Nicolò di Lecco/Comunità Pastorale Madonna del Rosario, promossa in collaborazione con il Comune di Lecco, con l'obiettivo di offrire all'intera città una particolare riflessione sul mistero cristiano del Natale, in particolare su Dio che grazie al "sì" di una donna assume la natura umana e diventa partecipe della nostra vicenda terrena.

Maestosa tela di quasi tre metri per due

"Il Tintoretto rivelato" è il suggestivo titolo della mostra che sintetizza una serie di aspetti insiti nella tela maestosa (278x171 cm). Il carattere eccezionale dell'evento artistico è dato inoltre da alcune scoperte emerse nel corso dell'accurata indagine del dipinto, compiuta in vista dello spostamento a Lecco, attraverso una approfondita campagna fotografica. L'allestimento, che prevede l'utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali, è stato studiato per favorire un incontro "per gradi" all'opera, con un'attenzione alla valorizzazione e all'approfondimento di tutti i suoi aspetti iconografici e dei loro relativi significati.

L'esposizione, che ha avuto il patrocinio della Diocesi di Milano e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, vedrà un intenso coinvolgimento dei giovani e della scuola: saranno gli studenti delle medie superiori di Lecco a farsi guide e "annunciatori" dei significati più nascosti dell'opera, attraverso un percorso di alternanza scuola-lavoro reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Lecco.