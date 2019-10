Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CITTA' - Prima edizione del Lecco Mountain Festival, che si svolgerà tra ospiti di assoluto livello e manifestazioni emozionanti. Appuntamento anche con "Lecco Città dei Promessi Sposi", Ima Color Run, la serata finale del Premio Manzoni e il match di Serie C tra Calcio Lecco 1912 e Pianese.

VALSASSINA - Nuovo appuntamento con "La Valle dei Formaggi", questa volta a Moggio, tra profumi e sapori d'autunno.

MANDELLO - Torna, dopo due anni di assenza, l'atteso appuntamento con il "Lario Parkour": maestri da tutta Italia e nomi di spicco per una manifestazione che ha ottenuto il favore degli appassionati lecchesi e non. Appuntamento al "De Andrè" con il film d'animazione "Pets 2".

ESINO CON IL FAI - In Val d'Esino tornano le Giornate d'autunno del Fondo Ambiente Italiano: il programma nel dettaglio.

VALMADRERA - Prosegue il mese dello sport con la regata Interlaghi classe Laser e il 29esimo torneo di basket giovanile organizzato dalla Starlight, così come non mancherà l'appuntamento con la beneficienza grazie alla castagnata organizzata in favore del locale Distaccamento dei pompieri di Lecco.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.