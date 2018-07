Acque pulite: tutte le spiagge del Lecchese sono balneabili

Turisti, residenti e villeggianti, potete esultare: tutto il lago lecchese è balneabile. Si prospetta una week-end decisamente invitante per chi deciderà di recarsi in una delle numerose località balneari della nostra Riviera.

Secondo i campionamenti effettuati dai tecnici di Ats Brianza tra il 9 e il 10 luglio, infatti, nessuna delle spiagge censite presenta criticità. Soltanto una, quella della Malpensata, ma in questo caso le acque non c'entrano nulla: la spiaggia, infatti, non è al momento accessibile per motivi di sicurezza.

Ecco quindi dove potersi tuffare senza patemi legati alla condizione delle acque:

Abbadia Lariana - Campeggio

Abbadia Lariana - Lido Lariano

Bellano - Spiaggia di Oro

Bellano - Lido di Puncia

Colico - Inganna – LC 53

Colico - Lido di Colico

Colico - Laghetto Piona

Dervio - Campeggio Europa

Dorio - Rivetta

Dorio - Riva del Cantone

Lecco - Località Pradello

Lecco - Canottieri

Lecco - Rivabella

Lierna - Riva Bianca

Mandello del Lario - Olcio – LC 18

Mandello del Lario - Camping Mandello

Mandello del Lario - Lido di Mandello

Mandello del Lario - Camping Nautilus

Oliveto Lario - Vassena

Oliveto Lario - Spiaggia di Onno

Oliveto Lario - Fraz. Limonta

Perledo - Riva Gittana

Pescate - La Punta

Rispetto alle ultime analisi, diventano dunque balneabili anche le acque pescatesi, mentre le due località di Dorio lo erano già tornate la scorsa settimana.

L'Ats Brianza ha inoltre comunicato che sono risultate idonee alla balneazione, poiché favorevoli sia per i parametri microbiologici sia per quelli algali, le località Darsena Brera a Bosisio e Punta del Corno di Rogeno, entrambe sul Lago di Pusiano.

Il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell'Ats ricorda comunque di prestare attenzione alla variabilità del fenomeno della fioritura algale (cianobatteri). Ecco cosa fare in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini.