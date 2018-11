Smaltimento dell'amianto: sottoscritta la convenzione Lecco-Valmadrera per la bonifica

E’ stato siglato nel pomeriggio di giovedì 14 novembre il protocollo d’intesa tra il Comune di Lecco e quello di Valmadrera per mettere nero su bianco la convenzione con ditte qualificate per l’esecuzione d’interventi relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto.

Vari, nelle due città, sono infatti i fabbricati che ancora contengono il pericoloso materiale, fibrocementoso: l’iter per la rimozione e bonifica è complesso e dispendioso, di conseguenza non incentivato; a farne le spese, chiaramente, è la salute dei cittadini.

Accordo sottoscritto: ora il bando

L’accordo sottoscrito da Alessio Dossi e Giampietro Tentori, rispettivamente assessore all’ambiente di Lecco e Valmadrera, permetterà alle amministrazioni di agire in maniera coordinata per l’individuazioni di aziende abilitate alla rimozione dell’amianto, in grado di proporre dei preventivi a prezzi calmierati.

A breve sarà pubblicata la manifestazione d’interesse, rivolta alle imprese che intenderanno aderirvi e diventare, quindi, convenzionate.

