Dove richiedere i certificati per l’edilizia privata

L'edilizia privata è quel settore del Comune dedicato a tutte le procedure amministrative che riguardano gli interventi edilizi realizzati da cittadini, imprese, enti, negli immobili di loro proprietà. Tali interventi sono attuati con procedimenti diversi (permesso di costruire, Scia alternativa, Scia, comunicazione di attività edilizia libera) a seconda della loro rilevanza.

Le domande e i progetti devono essere presentate al Settore attraverso un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra nell'ambito della propria competenza professionale).

In questa guida dedicata scopriamo come e dove richiedere tutti i certificati per l'edilizia privata a Lecco.

Quali certificati è possibile richiedere?

L'ufficio tecnico edilizia privata del Comune, ha una serie di compiti precisi: gestione del territorio comunale per quanto riguarda gli interventi privati applicati ai Regolamenti Comunali (Piano Regolatore Generale Comunale, Regolamento Edilizio), rilascio delle certificazioni di destinazione urbanistica dei terreni (C.D.U.).

Tra i settori abilitati si segnalano:

Costruire / Ristrutturare

Autorizzazione per Allaccio Fognatura Pubblica

Occupazione Suolo Pubblico per lavori

Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione

Pratiche Edilizie - Stato Avanzamento e Accesso agli Atti

Scavo Suolo Pubblico

Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Servizi alle imprese

Strumenti urbanistici

Dove e come ottenere i certificati a Lecco

Per ottenere i certificati necessari all'edilizia privata ci si deve rivolgere allo sportello edilizia privata del Comune di Lecco.

- Sede:

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC)

Palazzo comunale (piano terra e piano soppalco)

- Contatti:

Tel. 0341 481.307 (segreteria)

Tel. 0341 481.304 - 367 - 321 - 400 - 363 (tecnici istruttori)

Tel. 0341 481.422 (accesso atti)

Tel. 0341 481.432 (Referente pratiche ambientali/paesaggistiche)

Fax 0341 481.426

E-mail: edilizia.privata@comune.lecco.it

Pec: comune@pec.comunedilecco.it