PEC, cos'è e come funziona: tutte le informazioni sulla posta elettronica certificata

La Posta Elettronica Certificata (Pec) è uno strumento che consente l'invio di comunicazioni e documenti di carattere istituzionale, come con una qualsiasi casella di posta elettronica, ma garantendo maggiore sicurezza. La trasmissione è valida agli effetti di legge, infatti ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Rispetto alla comune posta elettronica, ha delle caratteristiche aggiuntive e grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, garantisce l'integrità del messaggio senza alcun tipo di modifica.

La trasmissione del messaggio avviene solo fra due indirizzi di posta certificata; in questo caso il sistema certifica:

l’invio del messaggio da parte del mittente

l’avvenuta consegna del messaggio all’indirizzo del destinatario

l’integrità del messaggio trasmesso.

Perché viene definita certificata?

Viene definita "Certificata" perché rilascia al mittente una vera e propria ricevuta che costituisce una prova legale della spedizione. Allo stesso tempo si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il mittente riceverà una ricevuta di avvenuta consegna dalla casella PEC del destinatario.

Quali sono i vantaggi?

I vantaggi della Pec sono semplicità, garanzia della trasmissione, sicurezza, assenza di virus e spam, valore legale della trasmissione (contenuto, data e ora, certezza della consegna, autenticità casella mittente), simultaneità ed economicità.

A chi è utile la PEC?

La PEC serve ad inviare al Comune di Lecco domande, richieste, dichiarazioni con valore legale, che devono poterne attestare data e ora dell'invio. Infatti uno dei casi in cui una domanda o dichiarazione inviata a una pubblica amministrazione per via telematica è valida, è quando l’autore viene identificato attraverso le credenziali di accesso dell’utenza personale di posta elettronica certificata (in base all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale).

È obbligatoria per imprese, società, ditte individuali e liberi professionisti, ma sempre più sta diventando indispensabile per privati cittadini, come sostitutivo digitale di fax e raccomandate.

A cosa serve?

Utilizzo PEC tra Cittadino e Pubblica Amministrazione

Avere una Pec agevola anche la comunicazione con la Pubblica Amministrazione. Senza recarsi presso gli Uffici della Pubblica Amministrazione, ma rimanendo comodamente da casa o con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad internet è possibile:

- richiedere/inviare informazioni alle Pubbliche Amministrazioni

- inviare Istanze/documentazione alle Pubbliche Amministrazioni

- ricevere documenti, informazioni, comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni

Tutte le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di utilizzare la Posta elettronica certificata per tutte le istanze e le comunicazioni valide ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza.

Il servizio PEC può essere erogato esclusivamente dai gestori accreditati presso l'AGID che è l'organo pubblico preposto alla vigilanza dei servizi digitali (certificati digitali, PEC, firma digitale, marca temporale, sigillo elettronico, etc.) e alla qualifica dei relativi provider. Per la PEC devono essere usati domini dedicati (un dominio di PEC non contiene caselle email non PEC).

L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Lecco è comune@pec.comunedilecco.it

Altri indirizzi di posta elettronica certificata del Comune di Lecco:



demografici@pec.comunedilecco.it (da usare per la richiesta di cambio residenza)