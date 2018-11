Dopo i tanti fan in delirio a Olginate Fabrizio Corona torna nel Lecchese

Sembra essersi affezionato alla provincia lecchese Fabrizio Corona, celebre e discusso personaggio televisivo italiano accolto da numerosi fan in delirio lo scorso 21 ottobre in una pizzeria di Olginate.

Proprio nei giorni in cui le cronache rose parlano della sua nuova - e pare molto piccante - relazione con Asia Argento, Corona, per conto dei suoi manager, ha dato la disponibilità a partecipare a un'altra serata, questa volta nel comune di Calco, dopo il grande successo di fan avuto alla Pizzeria Mediterranea. Questa volta Corona sarà ospite del locale Zen, lounge bar in via Nazionale 24 a Calco, nella serata di giovedì 15 novembre intitolata "Be Lady".

«I titolari del lounge bar Zen, quando hanno saputo che Corona era stato da me, mi hanno contattato per avere informazioni e visto che sto collaborando con il manager di Fabrizio li ho messi in contatto per organizzare questa serata - commenta Valerio Puce, titolare della "Pizza Mediterranea" di Olginate - Ero rimasto molto soddisfatto del successo avuto nel mio locale e ora mi sono mobilitato per organizzare questo evento. In quell'occasione ci sarà ancora una volta il personal della Gierre Italia, società incaricata di svolgere la vigilanza in occasione del suo arrivo, assistendo l'afflusso e l'uscita in occasione di questi eventi di vip».

Personaggio discusso, "Ma la sua notorietà fa bene al mio locale"

L'arrivo di Corona a Olginate aveva fatto molto discutere dividendo il pubblico tra i tanti fan e le tante persone critiche, entrambi si erano scatenati soprattutto sui social. Ora è tutto pronto per la nuova serata a Calco.