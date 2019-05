Visita alla casa di riposo e lezione di volontariato per i bambini olginatesi

Una trentina di bambini del catechismo in visita ai nonni della Casa di riposo Don Luigi Gilardi di Olginate. L’iniziativa, che si è tenuta ieri, rientra in un progetto di educazione rivolto ai più giovani riguardante il mondo del volontariato e l’attenzione agli altri, anche all’interno delle proprie comunità.

L’occasione è stata preziosa sia per i giovani, sia per gli anziani che hanno vissuto un altro interessante pomeriggio in compagnia e allegria, come i precedenti nei quali avevano partecipato alla musicoterapia e incontrato le associazioni locali sempre su iniziativa della direzione della Rsa, delle operatrici e delle volontarie che operano nella struttura legata alla parrocchia di Sant'Agnese.

I bambini in visita ieri erano una trentina, accompagnati dal coadiutore dell’oratorio di Olginate don Andrea Mellera e dalla catechiste. Gli alunni del catechismo hanno preparato una serie di domande per le volontarie sul significato e sulla parte operativa della loro opera di carità e attenzione agli anziani svolta nella casa Don Luigi Gilardi. Le volontarie si sono connesse nel sentire i commenti carichi di riconoscimento, gioia e affetto degli ospiti e delle animatrici.

Diversi ospiti hanno avuto il desiderio di intervenire per ringraziare le volontarie e sottolineare l'importanza del loro operato. Un bel gesto ricambiato dalle parole delle stesse volontarie che hanno ricordato come sia facile dare il proprio contributo quando si riceve così tanto affetto e come diventi semplice dedicare un po’ del proprio tempo per un impegno concreto e gratificante come quello portato avanti alla casa di riposo.

Una lezione concreta sul valore umano del volontariato e l’attenzione agli altri. I bambini sono stati positivamente colpiti dalla visita e potrebbero tornare a trovare i nonni durante l'oratorio estivo. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa anche da parte di direzione e personale della Rsa olginatese.

Gallery