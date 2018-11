Spettacolo di cori a Barzio, in tanti a sostegno di Telethon

«È stata una splendida serata. La Maratona Telethon targata Lecco sta proseguendo bene. Cogliamo l'occasione per ringraziare la corale giunta perfino da Roma per sostenere la nostra raccolta fondi, e il numeroso pubblico presente». Con queste parole Angelo Fontana, uno dei volontari più attivi di Telethon, ha commentato l'ottima riuscita del concerto del Coro Cantering di Roma andato in scena ieri sera, sabato 17 novembre, nella chiesa Sant'Alessandro di Barzio.

Molti i giovani coninvolti nell'apprezzata esibizione che ha coinvolto anche il Coro femminile Vandelia richiamando un numeroso pubblico. Ai coristi e agli spettatori è andato il grazie di Renato Milani, coordinatore provinciale di Telethon, di Gerolamo Fontana, presidente Uildm, e del sindaco di Barzio Andrea Ferrari che ha scambiato alcuni gagliardetti con i rappresentanti della corale proveniente da Roma.

Con il concerto di Barzio la maratona provinciale Telethon è ormai entrata nel vivo e ora gli organizzatori, forti anche del sostegno di numerose associazioni, cittadini e istituzioni del territorio, puntano a nuovi record nella raccolta fondi a sostegno della ricerca contro le malattie genetiche.

Tra i prossimi appuntamenti in calendario spiccano la serata teatrale di sabato prossimo 24 novembre a Sirone e il concerto "Amen. Sulle note della fede" con i cori Melos, Siyahamba e Voces Musicae Studium che si terrà domenica 25 alle 21 nella chiesa di San Giuseppe al Caleotto.

La settimana successiva, e in particolare nella mattinata di giovedì 29 novembre, si terrà uno degli incontri più attesi, quello con i professori e ricercatori di Telethon. Andrea Ballabio (direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina TIGEM di Pozzuoli) e Roberto Maggi dell'Università di Milano, accompagnati da Renato Milani e Gerolamo Fontana, parleranno agli alunni lecchesi delle nuove frontiere della ricerca e delle scoperte realizzate grazie a Telethon. La "lezione" speciale si terrà nell'aula magna dell'istituto Bovara e nella sede di Univerlecco.

Le inizietive Telethon proseguiranno poi fino a domenica 23 dicembre con altri spettacoli, eventi e iniziative importanti.

