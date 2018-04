Attraversò l'oceano con una Star: votiamo tutti Noseda "Velista dell'anno"

Un lecchese come "Velista dell'anno?" Ci sperano in tanti, anche perché c'è un candidato che meriterebbe questo titolo come nessun altro.

Si tratta naturalmente di Dario Noseda, mandellese portacolori della Canottieri Lecco che lo scorso dicembre ha scritto una pagina memorabile della storia della vela, che Lecco Today vi ha raccontato passo passo.

Noseda ha affrontato l'Oceano Atlantico a bordo della sua Star "Pa2sh", diventando il primo a compiere la traversata in solitaria con una barca d'acqua dolce e dalle dimension tanto contenute.

Il mandellese ha percorso, da Tenerife a Santa Lucia, ai Caraibi, circa 2.600 miglia nautiche, con un arrivo ormai leggendario che lo ha visto naufragare sugli scogli e raggiungere la capitaneria di porto camminando per cinque chilometri dopo quaranta giorni trascorsi su una barca di sei metri tra le onde dell'oceano.

La vicenda di Dario Noseda torna a far parlare di sé grazie al concorso lanciato dalla testata giornalistica specializzata "Il Giornale della Vela", che ha istituito un concorso per premiare il velista dell'anno. Il mandellese è fra i 25 candidati al secondo turno. La terza tornata di voti si chiuderà alle ore 12 del 14 aprile.

Tutto il territorio lecchese, la Canottieri Lecco e anche la nostra redazione invita i lettori a votare Noseda per la sua straordinaria impresa (qui la pagina del concorso). Questo premio, infatti, sarebbe assolutamente meritato e rappresenta un'occasione unica per la nostra vela. A meno che qualcun altro non abbia voglia di ripetere un'impresa da "pazzo", come si definì lo stesso Noseda alla vigilia della partenza.