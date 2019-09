«La strada per Carenno è invasa da rami e alberi che creano pericoli, i privati puliscano»

La strada che collega Calolziocorte con Carenno è sempre più invasa da alberi e rami che dai lati delle carreggiate ostacolano la visibilità e rendono pericoloso il transito: il sindaco Luca Pigazzini chiede a privati e autorità competenti di intervenire. «La strada provinciale che da Calolzio sale a Carenno, soprattutto nel tratto che dalla frazione calolziese di Rossino arriva fino al centro abitato del nostro paese, presenta in diversi punti una situazione complicata - spiega Pigazzini, primo cittadino di Carenno - Il motivo? Sono molti i rami e gli arbusti che da diverse proprietà private invadono la strada e obbligano i mezzi, soprattutto quelli più alti, ad invadere la corsia opposta con i correlati problemi per la sicurezza della circolazione. Da diverso tempo siamo in contatto con il Comune di Calolziocorte e la Provincia di Lecco per chiedere loro di intervenire nei confronti dei privati interessati. La situazione non si sblocca perché fra i due enti c'è un rimpallo di competenza su chi debba fare questa azione, con solleciti ed eventuali sanzioni, nei confronti dei privati. Al di là del rammarico per questa assurda paralisi causata dalla burocrazia - incalza Luca Pigazzini - mi rivolgo attraverso gli organi di stampa direttamente ai proprietari interessati per chiedere loro di verificare lo stato delle loro proprietà ed intervenire dove necessario a tutela sia loro sia di coloro che utilizzano la strada che sale verso Carenno. Spero di aver maggior fortuna con i privati rispetto a quella avuta con le istituzioni». (Sopra e sotto alcune immagini della strada Calolzio-Carenno invasa da una folta vegetazione)

