City Angels, inaugurata la sede di Lecco. E "Forest" è l'Angelo del mese

Weekend di enorme soddisfazione per la sezione lecchese dei City Angels, che ha inaugurato la nuova sede di Lecco e appreso la notizia del riconoscimento per Augusto Rossi. Nella giornata di sabato, alla presenza dell'assessore comunale Corrado Valsecchi e del fondatore Mario Furlan, è stato tagliato il nastro dell'immobile del centro città. Grande emozione per i membri dell'associazione rappresentati da Marco Visentin, che a fine ottobre avevano dato vita alla prima sede di Pescate. Fuori città, in via Alzaia, rimarrà il punto di ricezione dei vestiti.

Non finisce qui: è notizia di poche ore fa che "Forest", com'è soprannominato il 50enne, è stato premiato con il titolo di Angelo dei mesi di ottobre e novembre. A valergli il premio sono stati gli interventi che hanno ricongiunto un malato di Alzheimer con la sua famiglia in Germania e hanno salvato un ottantenne dal suicidio solo poche settimane fa.