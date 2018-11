Nuovo punto vendita Iperal a Mandello, apertura a metà dicembre

Proseguono i lavori a Mandello per la prossima apertura del punto vendita di Iperal a ridosso della Provinciale 72.

L'inaugurazione è prevista per la metà di dicembre, tra giovedì 12 e domenica 15 (si attende soltanto l'ufficialità). Al momento l'edificio che ospiterà il supermercato è completato, mancano i parcheggi esterni che verranno terminati entro la data dell'apertura ufficiale alla clientela.

Il punto vendita sarà costituito da una forza lavoro di circa 50 elementi, di cui gran parte ingaggiati attraverso le selezioni svoltesi lo scorso 13 settembre al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Nei prossimi mesi continueranno i lavori all'interno dell'ex area Cortesi. «Abbiamo già deliberato per la costruzione di una nuova area del sito in cui sorgeranno una parafarmacia, un piccolo bar e un ufficio bancario» spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, che nei giorni scorsi ha escluso una correlazione tra la chiusure di alcuni strici esercizi commerciali del paese e l'apertura di un iperstore in paese. «Quello di Iperal - ha spiegato - sarà principalmente un supermercato di medie dimensioni per concentrare parte della spesa di Lecco su Mandello, non intaccherà la struttura merceologica del paese».

Gallery