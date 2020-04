Rinviata la Lucciolata, si spera nell'autunno

Per la prima volta dopo 40 anni niente Lucciolata a fine primavera. Come prevedibile, vista la situazione di emergenza e le restrizioni causa Covid-19, salta uno degli eventi simbolo della valle San Martino che si tiene ogni anno tra maggio e giugno su iniziativa dell'oratorio del Pascolo.

Una corsa serale di circa 6 chilometri tra Calolzio, Vercurago e San Girolamo che nelle ultime edizioni aveva sfondato il numero dei 1000 partecipanti. Ma non si tratta ancora di una cancellazione, bensì di un rinvio ampiamente motivato, nella speranza di un recupero in autunno se le condizioni di sicurezza e le normative lo permetteranno.

«La situazione contingente di questa pandemia non ci consentirà di effettuare la nostra tradizionale Festa del Pascolo, in programma dal 21 maggio al 7 giugno che prevedeva anche la 41^ edizione della Lucciolata - fa sapere Roberto Riva, coordinatore dei volontari della parrocchia - La Lucciolata si sarebbe dovuta tenere sabato 23 maggio. Valuteremo solo più avanti se ci saranno le condizioni per rinviarla nel corso dell'anno 2020. Dispiace perchè la macchina organizzativa era già all'opera, anche con le locandine già pronte, e perchè si tratta di una manifestazione molto sentita, ma vista la situazione è giusto cosi. Si tratta di una sospensione necessaria. Se possibile - aggiunge Riva - riproporremo la Lucciolata in autunno, ma solo se, ovviamente, ci saranno le dovute condizioni di sicurezza e se la normativa lo permetterà».

