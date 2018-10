A Valmadrera gara di solidarietà nel ricordo di Andrea Maltese

A un mese di distanza dalla tragica scomparsa in un incidente stradale in sella alla sua motocicletta sulla Provinciale a Malgrate, a Valmadrera è scattata una gara di solidarietà nel ricordo di Andrea Maltese.

A raccontare un evento «straordinario per la nostra associazione», è il presidente dell'Aido Valmadrera Monica Bonazzi. «I genitori Ambrogina Crimella e Nicola Maltese, ancora prima della richiesta dei medici, si sono dimostrati subito favorevoli alla donazione degli organi del figlio (cornee e cute) - spiega - Questa situazione tragica e di immensa sofferenza ha "mobilitato" una raccolta di donazioni a favore dell'Aido da parte di amici, colleghi, conoscenti e familiari di Andrea. La sua morte ha smosso le coscienze di tutti coloro che lo conoscevano, in particolare dei suoi amici: tanti di loro si sono presentati da noi in sede per avere informazioni sulla donazione di organi e alcuni si sono già iscritti all'Aido. E come associazione vorremmo ringraziare pubblicamente tutte queste persone che ci stanno aiutando o sono entrate a fare parte della famiglia Aido».

Per l'associazione, naturalmente, si tratta di un risultato che va nella stessa direzione degli sforzi profusi negli anni per la sensibilizzazione sula tematica. «Purtroppo tanti hanno ancora preconcetti o informazioni sbagliate sulla donazione degli organi - prosegue Bonazzi - Noi ci battiamo ogni giorno per fare in modo di invertire questa rotta e far capire alle persone quanto sia importante salvare vite anche se purtroppo a scapito di altre che l'hanno persa. La morte di Andrea ha permesso di salvare persone gravemente malate grazie alla sensibilità dei suoi genitori e alla loro conoscenza sulle finalità dell'Aido. Vorrei infine precisare che il ricavato delle attività dell'Aido e di tutte le donazioni a nostro favore sono interamente devolute alla ricerca, ai macchinari e all'attività di informazione, come ad esempio il Totem interattivo installato a livello provinciale nella hall dell'Ospedale Manzoni di Lecco».