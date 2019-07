Olginate, i ragazzi dell'oratorio estivo in visita ai nonni della casa di riposo

Quattro visite settimanali agli anziani della casa di riposo da parte dei ragazzini dell'oratorio estivo di Olginate. L'iniziativa è stata proposta alla Rsa "Don Luigi Gilardi" in accordo con la parrocchia ed è stata molto apprezzata dagli anziani, dagli operatori e dagli stessi bambini e giovani che hanno proposto ai nonni giochi e laboratori.

L'iniziativa ha preso il via a giugno ed è proseguita nei giorni scorsi con il progetto di un laboratorio narrativo pittorico dal titolo "Nella storia" che si riallaccia al tema dell'oratorio feriale di quest'anno sui talenti e sul loro utilizzo a beneficio degli altri, in uno spirito di condivisione e solidarietà.

Nel laboratorio, fatto in parte all'interno in parte sul terrazzo, gli ospiti sono stati abbinati a una bambina nei primi incontri e a un ragazzino negli ultimi, per creare insieme la scatola dei talenti di ciascuna persona coinvolta, giovane e anziano. La scatola è stata quindi piano piano riempita con i cartoncini sui quali era scritta la narrazione dei talenti di ospite e bambino. Nell'ultimo incontro si è deciso di fare un gioco a squadre per salutarsi nel modo più allegro possibile. Molto bella l'intesa tra ospiti, animatori dell'oratorio, bambine, ragazzini e personale. Sono emersi racconti, ricordi e riflessioni emozionanti e intensi.

È il secondo anno che si realizza un progetto condivisio da parte di Rsa e oratorio feriale e, vista l'ottima riuscita, certamente l'iniziativa si ripeterà.

Gallery