Mandello, arriva il maltempo: slitta l'apertura della pista di pattinaggio

Aprirà sabato 24 novembre alle ore 15 la pista di pattinaggio di Mandello del Lario, installata nuovamente in piazza Leonardo da Vinci, di fronte al Municipio dove lavora l'Amministrazione Comunale diretta dal sindaco Riccardo Fasoli.

Meteo avverso: a Mandello la pista apre in ritardo

Proprio il primo cittadino mandellese, attraverso il proprio profilo Facebook, ha comunicato lo slittamento, è proprio il caso di dirlo, del taglio del nastro, originariamente previsto per venerdì 23, a causa delle avverse previsioni meteorologiche: «Viste le previsioni per domani - scrive il sindaco Fasoli -, l'inaugurazione della pista di pattinaggio è posticipata a sabato alle ore 15:00, con la consueta pattinata gratuita per tutti».