Riconoscimento internazionale a una socia del Rotary Club Colli Briantei

Un riconoscimento prestigioso è stato consegnato a Ramona Brivio, imprenditrice nel settore della comunicazione, Past President e socia del Rotary Club Colli Briantei. Si tratta del “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza rotariana. Il suo nome è in onore di Paul Harris il fondatore del Rotary e viene assegna per meriti derivanti dall’attività filantropica. L’importante riconoscimento ha carattere internazionale e porta la firma di Gary C. K. Huang della Fondazione Rotary e di Mark Daniel Maloney Presidente Rotary International.

In occasione del congresso distrettuale il riconoscimento è stato annunciato alla presenza dei soci del Distretto 2042 e successivamente consegnata dal Governatore Giuseppe Navarini con la seguente motivazione. "Ha portato una creatività, ricca e concreta nel settore dei media e della pubblica immagine. Importante il rinnovamento della Comunicazione Interna ed Esterna. Grazie alla sua professionalità la visibilità dei Club e del Distretto 2042 è significativamente aumentata".

Durante l’ultimo anno rotariano, Ramona Brivio ha rivestito il ruolo di Presidente della Comunicazione e Relazioni Pubbliche del Distretto partecipando attivamente alla task force dedicata per organizzare iniziative umanitarie durante l’emergenza Covid 19. Brivio è titolare di Tramite srl, un’agenzia di comunicazione integrata nata in Brianza che negli ultimi 15 anni ha sviluppato e concretizzato tanti progetti di comunicazione per Aziende, Associazione ed Enti. Nel 2015 è stata la più giovane presidente nominata a capo del Rotary Club Colli Briantei di cui è socia dal 2009.