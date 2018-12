San Nicolò: consegnate le civiche benemerenze per il 2018

Si sono svolte questa mattina a Lecco le celebrazioni per il patrono San Nicolò. Dopo la santa messa alla Basilica di San Nicolò, officiata dal prevosto Monsignor Davide Milani, ci si è spostati in Sala Ticozzi per la cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze e il discorso del sindaco Virginio Brivio alle città gemellate con Lecco.

Particolare attenzione è andata, come ogni anno, alle Benemerenze assegnate dal Comune di Lecco. Per il 2018 le hanno ricevute il Gruppo Età d'Oro (GEO) dei Seniores del Club Alpino Italiano di Lecco - sezione "Riccardo Cassin", che da 28 anni favorisce - in modo volontario - l'approccio delle persone adulte al mondo dell'escursionismo, della montagna e della natura attraverso iniziative culturali, ambientali e di inclusione sociale; Giovanni Leoni, fondatore nel 1985 dell'associazione onlus La Goccia per il tempo libero delle persone diversamente abili e delle loro famiglie; Giuseppe Scaioli, maestro e fondatore del Coro Grigna con oltre 1.500 concerti diretti in Itali e all'estero, attuale direttore del Coro dell'Università degli Anziani di Lecco.

Nel suo intervento il sindaco Virginio Brivio, dopo i saluti di rito, ha puntato particolarmente sul concetto di "comunità": «non ce la regala nessuno ma è una conquista quotidiana che deve puntare a recuperare le ragioni stesse del nostro stare insieme. Oggi lo stesso comune è chiamato ad essere promotore di quei valori che vengono prima degli interessi, che vengono prima degli equilibri, che vengono prima di una pura aspra dialettica politica e sociale: sono quei valori che affondano le loro ragioni nella prima parte della costituzione italiana e che chiamano a costruire anzitutto alleanze senza pensare che nessun soggetto, nel pubblico o nel privato, sia in grado da solo di raggiungere determinati obiettivi».

Brivio ha ricordato la prossima apertura della Casa della Solidarietà e della Tetrza età a San Giovanni, in cui Auser e Anteas avranno la possibilità di effettuare azioni concrete a favore degli anziani del territorio: «Un esempio concreto di come tenere insieme legittime esigenze del gruppo in una visione comune e una risposta condivisa ai bisogni della città». Il sindaco si è poi rivolto ai giovani, asupicando che l'area Ex Piccola velocità possa diventare un luogo di aggregazione, sportive e culturali e non solo.

«A Lecco c'è tanta Europa»

Infine un passaggio sull'Europa. «Occorre recuperare le ragioni e l'anima dell' Europa, dello stare insieme di popoli diversi, anche a partire dai territori, da progettualità che già ci sono e che forse vanno riscoperte - ha spiegato Brivio - Io credo che già ora a Lecco c'è tanta Europa se penso alle nostre imprese, se penso a tanti progetti europei delle pubbliche amministrazioni, se penso a tanti studenti che completano in paesi europei la loro formazione, alle attività di studenti e ricercatori presso il politecnico e gli altri istituti di ricerca, al comitato gemellaggi nato 40 anni fa in un contesto diverso, di speranze ma anche di frontiere da superare».