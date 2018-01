"Gori Presidente": Zucchi, ex sindaco di Olgiate, in lista per le regionali

E' il volto di Dorina Zucchi, già sindaco di Olgiate Molgora dal 2011 al 2016, personalità civica conosciuta e riconosciuta in gran parte della provincia di Lecco, a completare la squadra che sosterrà Giorgio Gori nella corsa alla presidenza della Regione Lombardia con la lista voluta e fondata dallo stesso leader.



A confermare l'inserimento è Corrado Valsecchi, assessore del comune di Lecco molto vicino all'attuale sindaco di Bergamo: "Credo anche che sarà la lista che farà la differenza in queste elezioni regionali. Sono orgoglioso di aver potuto consegnare a Giorgio una lista di grandissima qualità composta dall'arch. e designer Giulio Ceppi di Lecco, dalla scrittrice Giovanna Rotondo di Annone Brianza, dall'ex sindaco di Colico Raffaele Grega ed ora da Dorina Zucchi di Olgiate Molgora, coprendo così l'intero territorio lecchese", ha affermato Valsecchi.



Prosegue: "Personalità autenticamente civiche che si mettono a disposizione di un progetto: quello di cambiare e migliorare la Lombardia. Il civismo è il miglior antidoto alla crisi dei partiti e al dilagante qualunquismo, una risorsa di uomini e donne dedite al bene comune e con la passione di contribuire a far crescere la comunità dove vivono. Sono certo che gli elettori premieranno questi candidati e la lista civica "GORI Presidente", sono sicuro che l'affermazione e la vittoria di Giorgio Gori si potrà avere solamente attraverso un risultato straordinario della sua lista civica. Per questo sono a chiedere un voto per le donne e gli uomini del fare, gente che si é sempre rimboccata le maniche lavorando professionalmente e nella società attraverso il volontariato."



Lo stesso Valsecchi indica ciò che accomuna le quattro figure lecchesi: "Tutte e quattro queste personalità hanno lo stesso profilo civico, vivono del proprio lavoro, amano la competenza e vogliono il bene delle loro comunità. In piena linea con il pensiero e la storia di Giorgio Gori."



I quattro candidati, insieme agli altri inseriti nella lista, saranno presentati il prossimo martedì 30 gennaio alle ore 15.30.