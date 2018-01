Conti in tasca agli amministratori lecchesi: ecco i redditi degli "abitanti" di Palazzo Bovara

E', ancora una volta, il nome dell'assessore Corrado Valsecchi a svettare nella classifica dei redditi dei componenti del consiglio del Comune di Lecco. Così come accaduto negli anni precedenti, il componente della giunta s'installa sopra gli altri "regnanti" con un reddito pari a 99.626€ dichiarati. Il sindaco Virginio Brivio, al contrario, ha dichiarato 54.850€, derivanti quasi totalmente dall'indennità di carica; la sua vice, Francesca Bonacina, ha invece dichiarato un reddito di 30.453€.



Gli altri componenti della Giunta di Palazzo Bovara: Simona Piazza (assessore alla cultura) 39.952€; Gaia Bolognini (assessore all'Urbanistica) ha dichiarato 25.006€, Riccardo Mariani (assessore ai Servizi Sociali) 49.039€, Anna Mazzoleni (assessore al bilancio) 24.867€; Salvatore Rizzolino (assessore all'Istruzione) 29.090€; Ezio Venturini (assessore all'Ambiente) 45.520€.

A 35.704€ (23.364€ come indennità) si fissa il reddito del presidente del consiglio Giorgio Gualzetti.

Analizzando i dati pubblicati, al primo posto tra i consiglieri troviamo Agnese Massaro (avvocatessa del PD) con un reddito di 71.917€. Non, al momento, disponibili i redditi dei consiglieri Stefano Angelibusi (PD), Enrico Antonio Tallarita (Forza Italia), Cinzia Bettega (Lega), Giovanni Colombo (Lega) e Anna Sanseverino (PD). Non pubblicati i redditi d'Ivano Donato, che ha lasciato Palazzo Bovara, nè quello della sua sostituta Anna Riva (ApL), sua subentrata da qualche settimana; stessa sorte per la dichiarazione dell'ex assessore allo sport Stefano Gheza, dimissionario a settembre.

Ancora una volta sono giovani i "Paperini" di Palazzo Bovara: Andrea Corti (Lega) 1.952€, Vittorio Gattari (capogruppo PD) ha dichiarato 1.237€, interamente derivanti dai gettoni di presenza, Roberto Nigriello (PD) 1.887€.

I redditi dei consiglieri divisi per gruppo

PARTITO DEMOCRATICO

Stefano Citterio € 50.334; Monica Coti Zelati € 35.957; Anna Niccolai € 33.142; Luigi Comi € 65.429; Alberto Colombo € 61.134; Bruno Biagi € 31.890; Clara Fusi € 25.115; Vittorio Gattari € 1.237; Corti Elisa € 36.908; Roberto Nigriello € 1.887; Anna Sanseverino non disponibile; Agnese Massaro € 71.917; Elena Villa € 37.897; Antonio Pattarini € 60.061; Stefano Angelibusi non disponibile.

APPELLO PER LECCO

Giorgio Gualzetti € 35.704; Gianluca Corti € 26.158

VIVERE LECCO

Dario Spreafico € 46.184

MOVIMENTO 5 STELLE

Massimo Riva € 40.079

CON LA SINISTRA CAMBIA LECCO

Alberto Anghileri € 38.164

NUOVO CENTRO DESTRA

Filippo Boscagli € 43.995; Paola Perossi € 22.522

LEGA NORD

Cinzia Bettega non disponibile; Stefano Parolari € 18.224; Giovanni Colombo non disponibile; Andrea Corti € 1.952

CIVICA BODEGA DESTRA PER LECCO

Pierluigi Lococciolo € 13.615; Lorenzo Bodega € 44.350

FORZA ITALIA

Enrico Tallarita non disponibile

VIVA LECCO

Alberto Negrini € 2.440,50