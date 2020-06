Basket: la Np Olginate conferma il tecnico Giorgio Contigiani

Importante annuncio per la Nuova Pallacanestro Olginate, che conferma Giorgio Contigiani per la prossima stagione. Contigiani era arrivato a Olginate al termine del girone di andata al posto di Massimo Meneguzzo e la sua esperienza aveva visto l'epilogo anticipato causa Covid. Ma la dirigenza Npo ha deciso di richiamarlo per proseguire il suo cammino guidando i biancoblu nel campionato cadetto 2020/21, il quarto consecutivo in Serie B.

«Complimenti alla dirigenza Npo»

«Sono felicissimo di questa conferma in quanto nei mesi passati a Olginate mi sono trovato benissimo anche se non è mai facile entrare in corsa e dover gestire una squadra costruita da altri - sono le sue parole - Detto questo lasciatemi esprimere i miei complimenti alla dirigenza Npo per aver avuto la capacità di ripartire con determinazione nonostante questi mesi di lockdown che rischiano di mettere in seria difficoltà molte società sportive e non solo, ma soprattutto ripartire sapendo trovare un importante alleato nel nuovo main sponsor Missoltino.it. Sono decisamente motivato e ottimista per il nostro futuro e con il ds Fabio Ripamonti stiamo lavorando nella costruzione di un roster valutando qualche conferma dallo scorso anno e cercando nuovi innesti che abbiano la nostra stessa determinazione, attaccamento alla maglia e che abbiano la prerogativa del saper lottare su ogni pallone con entusiasmo».

«Ringrazio anche Ivano Perego e Angelo Castagna- prosegue - che non faranno più parte dello staff tecnico ma che al mio arrivo mi hanno aiutato tantissimo con la loro preparazione e professionalità. Non vedo l'ora di tornare a lavorare in palestra e di rivedere sugli spalti tutti i nostri supporter con l'augurio di riuscire ad attrarre sempre più appassionati e tifosi compresi tanti nuovi ragazzi che si possano avvicinare al basket e unirsi a noi iscrivendosi nel nostro settore giovanile».