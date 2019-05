Aia Lecco, altra grande soddisfazione: Gamal Mokhtar fa il suo esordio in Serie A

Evento storico per la Sezione AIA di Lecco quello che si verificherà domenica nel match Cagliari-Udinese. «Per la prima volta nella nostra storia - fanno sapere dalla sezione lecchese -, infatti, una squadra arbitrale della massima categoria nazionale sarà composta da ben due nostri associati: Gamal Mokhtar e Lorenzo Maggioni, rispettivamente AA2 e IV. A meno di due mesi di distanza dall’esordio come arbitro in Serie A di Lorenzo, questa domenica toccherà invece a Gamal raggiungere l’esordio nella massima categoria».

L'entusiasmo dell'Aia di Lecco per Mokhtar

Chiaramente, la notizia ha generato grande entusiasmo all'interno della sezione presieduta da Stefano Giampaolo: «Ci rende orgogliosi sottolineare come “il nostro” Gamal sia il primo arbitro italiano di seconda generazione - suo padre ha infatti origini Egiziane - ad essere designato per una gara di Serie A. A dirigere l’incontro sarà Manuel Volpi di Arezzo, mentre Marco Scatragli ricoprirà il ruolo di AA1, anch’egli della sezione di Arezzo. Al VAR invece ci saranno Antonio Giua di Olbia e Sergio Ranghetti di Chiari. Il presidente e tutti gli associati della sezione di Lecco, condividendo la loro gioia per il traguardo raggiunto, esprimono ai due colleghi i migliori auguri per la gara di domenica e per tutte quelle future».

