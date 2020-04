L'emergenza Coronavirus stoppa anche il Giir di Mont 2020

Lo sport subisce, com'è purtroppo logico, gli effetti dell'emergenza Coronavirus. Dopo la Resegup, anche il Giir di Mont, altra prestigiosa gara di skyrunning del territorio, è stata ufficialmente annullata.

Il Comitato organizzatore della corsa, con il Consiglio direttivo dell'Associazione Sportiva Premana, ha preso la decisione di annullare la gara prevista per il 26 Luglio 2020. Mancano più di tre mesi all'ultima domenica di Luglio ed è impossibile prevedere la piega che prenderanno gli eventi.

«A oggi - si legge in un comunicato - sappiamo che fino al 31 Luglio 2020 vigerà lo stato di emergenza, proclamato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri. Non sappiamo se la situazione cambierà nei mesi a venire, ma la posta in gioco è troppo alta: c'è di mezzo la salute di atleti, volontari, tifosi. Non è opportuno organizzare un evento che inevitabilmente porterà a contatti ravvicinati tra individui e che rischierebbe di vanificare gli sforzi di contenimento del virus che sono stati fatti finora».

È giusto fermarsi, anche per rispetto verso tutti gli sponsor che ogni anno ci sostengono: in questa situazione non ce la sentiamo di chiedere un contributo economico per sostenere la nostra manifestazione, quando le priorità sono sicuramente altre. Chiaramente, un Giir di Mont senza l'essenziale sostegno dei nostri partner non può essere il grande evento che ogni anno riusciamo ad allestire. È giusto fermarsi, anche per rispetto verso le persone che stanno soffrendo a causa di questo nemico invisibile e per coloro che ogni giorno combattono in prima linea questa battaglia. Ci sarà tempo per correre, ci sarà tempo per festeggiare: adesso è il momento di fermarsi».