L'importante esercitazione del Soccorso alpino sulle nevi di Bobbio

Importante esercitazione del Soccorso alpino sulle nevi di Bobbio. Nei giorni scorsi, la Stazione Triangolo Lariano, XIX delegazione Cnsas ha infatti organizzato un’esercitazione incentrata sulla parte invernale. "Le condizioni di innevamento durante la stagione invernale variano in base a una serie di fattori: la preparazione e l’addestramento dei nostri tecnici invece sono costanti e si adeguano ai diversi scenari che si manifestano in montagna" - hanno fatto sapere i dirigenti del Cnsas lombardo illustrando come si è svolta la prova.

Le condizioni di innevamento della zona di competenza della Stazione al momento non erano ideali, a causa dello scarso innevamento; allora gli organizzatori hanno scelto di trasferirsi ai Piani di Bobbio, nella Valle dei Mughi. I tecnici, insieme con due istruttori del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con medici e infermieri di Stazione (presenti anche alcuni aspiranti soccorritori) - si sono cimentati nelle procedure tecniche finalizzate a raggiungere uno o più presunti infortunati e a condizionarli dal punto di vista sanitario; fase conclusiva, il trasporto a valle. I partecipanti si sono mossi con gli sci d'alpinismo; in alcuni punti hanno anche aperto la traccia nella neve fresca.

"Per lo spostamento dei figuranti hanno utilizzato barelle speciali, che permettono di scivolare sulla neve e trasferirli in tempi brevi. È importante per i nostri tecnici mantenersi allenati anche negli scenari di intervento meno frequenti, per essere sempre pronti e operativi in caso di necessità". Ecco alcune immagini dell'esercitazione svolta sulle alture del territorio lecchese.