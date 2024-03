Demolizione ex Fabio Filzi e costruzione del terzo asilo nido: partiti i lavori

Hanno preso il via i lavori per l'abbattimento dell'ex scuola primaria Fabio Filzi di Bonacina e per la successiva costruzione di un nuovo asilo nido comunale. Come reso noto dall'Amministrazione Gattinoni, dopo l'allestimento del cantiere, avvenuto all'inizio del mese, sono partiti in questi giorni i primi interventi di smantellamento dell'immobile.

Costi e caratteristiche del terzo asilo nido comunale

Nelle prossime settimane, infatti, l’ex scuola primaria Fabio Filzi sarà demolita per lasciare spazio a un nuovo edificio che ospiterà il terzo nido comunale, una struttura di 563,68 metri quadrati di superficie lorda pavimentata, un edificio nZeb (Edificio a energia quasi zero) ad altissima prestazione energetica, il cui quadro economico di 1.690.000 euro è finanziato per 1.056.000 euro dal Pnrr, 260.220 euro dal conto termico Gse e, per la restante parte, da risorse proprie del Comune di Lecco.

Non si vedono ancora le opere di demolizione: c'è un motivo

"Le opere sono iniziate - conferma Maria Sacchi, assessore ai lavori pubblici e patrimonio - Forse ci si aspettava di vedere subito la demolizione dell'immobile, ma nell'ambito del cronoprogramma lavori, dovendo demolire si devono effettuare le campionature su materiali speciali da discaricare: tre guaine impermeabili, risultate rifiuto non pericoloso, pavimento in linoleum e controsoffitto, risultati rifiuti pericolosi, pertanto l'iter da seguire è specifico".

"Nel particolare caso della rimozione del controsoffitto si sono compartimentate le aule. Al termine del lavoro di rimozione e smaltimento - conclude Sacchi - si potrà dare avvio alla demolizione della ex scuola primaria che lascerà spazio alla costruzione del terzo asilo nido comunale".