Covid: a Lecco meno ricoverati, reparto riaperto a Merate. Pressione ancora lieve

Da settimane si registrano dati stabili sul fronte del Covid-19. Anche sui ricoveri. A maggio, intanto, sono scattate le nuove aperture del Governo sul sempre dibattuto tema delle mascherine, ormai non più obbligatorie nella gran parte delle fasi che compongono le nostre giornate. Per quanto riguarda la pressione esercitata sugli ospedali lecchesi, in questo momento si può definire lieve, in linea quasi perfetta rispetto a quella d'inizio aprile.

Covid-19: ricoveri in (lieve) aumento a Lecco

Rispetto ad allora si è registrato un calo nei ricoveri all'interno del nosocomio di via dell'Eremo per quanto riguarda i reparti riservati ai covid positivi, mentre è stato necessario aprire dei posti anche al "Mandic" di Merate per “riscontri occasionali di positività in pazienti ricoverati per altre motivazioni”, spiega l'Azienda sanitaria lecchese. Al 9 maggio, ore 10, l'ospedale lecchese ospita 40 pazienti, ma nessuno si trova in terapia intensiva o sottoposto a terapia con c-pap (‘casco’); in Brianza, invece, ci sono 9 pazienti lievi. Rispetto all'11 aprile, quando i ricoverati erano stabili a 48, di cui 1 con C-Pap e 1 in terapia intensiva, l'aumento complessivo è dunque del 2,08%.

Qual era la situazione un anno fa? Il 3 maggio gli ospedali lecchesi contavano 178 pazienti, di cui 17 sottoposti a terapia con casco e 14 nelle terapie intensive: il calo in un anno è stato del 72,63% e varia l'incidenza dei casi gravi (0% per entrambi nel 2022, 7,87% in TI e 9,55% con c-pap nel 2021) nonostante un'applicazione delle restrizioni decisamente diversa.

Ricoveri per Covid-19: l'evoluzione