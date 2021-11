Bollettino covid, i dati di domenica 28 novembre: a Lecco e provincia 55 nuovi contagi

Sono 2.943 i nuovi casi di covid registrati in Lombardia nella giornata di oggi, domenica 28 novembre 2021. Gli attuali positivi salgono a 29.660 (incremento di 1.916), i dimessi/guariti sono 572 e i decessi 5.

Effettuati 113.407 tamponi, rapporto al 2,2%. Fronte ospedaliero: in questo momento in Lombardia ci sono 789 ricoverati con sintomi, 91 in terapia intensiva (+1 rispetto a sabato), 28.780 persone in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Lecco e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 55 nuovi casi di contagio da Covid-19. Da inizio pandemia a oggi, i casi di Coronavirus accertati nel territorio Lecchese hanno così raggiunto quota 26.766.

Un anno fa, il 28 novembre 2020, la pandemia era in una fase di regressione: in Lombardia su 37.286 tamponi effettuati si riscontrarono 4.615 nuovi positivi, per un rapporto del 12,3%. A Lecco i casi furono 168.

I dati di oggi, domenica 28 novembre

i tamponi effettuati: 113.407, totale complessivo: 20.351.506

i nuovi casi positivi: 2.943

in terapia intensiva: 91 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 789 (+15)

i decessi, totale complessivo: 34.349 (+5)

I dati per provincia

Totale e (incremento)