In ospedale aumentano i ricoveri per Covid-19, nel 2020 erano il 94% in più

Sale il numero dei ricoverati all'ospedale di Lecco a causa del Covid-19, ma non c'è paragone rispetto ai dati del 2020. I dati forniti da Regione Lombardia e Ministero della Salute negli ultimi giorni fotografano un aumento abbastanza costante dei contagi, sia a livello lombardo sia lecchese, dove mercoledì e giovedì se ne sono contati 7, ma il numero è evidentemente condizionato dal basso numero di tamponi eseguiti. Numeri comunque molto contenuti rispetto a quelli di un anno fa, quando al 15 novembre - a inizio seconda ondata - furono 329. Ma quanto impattano sulle strutture ospedaliere? Lo scopriamo analizzando i dati forniti dall'Asst Lecco, in maniera comunque minima e come risultato della profonda campagna di vaccinazione eseguita in tutto il territorio.

All'ospedale Manzoni di Lecco, dato aggiornato a oggi, lunedì 15 novembre 2021 alle ore 10, sono ricoverati soltanto 19 pazienti covid, con 1 sottoposto a casco C-Pap e 1 presenza in terapia intensiva. L'ospedale Mandic di Merate è "covid free" ormai dallo scorso luglio.

Il confronto con il 2020

Questi i dati, invece, diffusi il 22 novembre 2020: