Vaccinazioni anti-Covid: agli over 60 Johnson&Johnson senza la prenotazione del posto

Dose unica di vaccino anti-Covid senza prenotazione per gli over 60. Con la finalità di promuovere l’adesione alla vaccinazione a coloro che non sono ancora stati vaccinati – che sul territorio di Ats Brianza sono circa 45.000 (pari al 12% della popolazione “over 60”), l'Agenzia di Tutela della Brianza, in collaborazione e i centri vaccinali del territorio, ora propone l’accesso diretto alla vaccinazione senza prenotazione per questa categoria di cittadini fino al 31 luglio. Sarà garantita la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson che prevede un'unica dose e non necessita quindi di richiamo.

«Copertura elevata, ma...»

«Nel territorio di ATS Brianza è già stata raggiunta una copertura molto elevata (88%) per questa fascia di età, sopra la media regionale che si attesta all'86%. Per garantire comunque la massima protezione a questa fascia anagrafica a rischio, Regione Lombardia ha proposto alle ATS di offrire la duplice opportunità rappresentata dall’accesso libero e dalla somministrazione unica, e le ASST e i privati accreditati del nostro territorio che gestiscono i centri vaccinali hanno immediatamente confermato la loro disponibilità - commenta Silvano Casazza, direttore generale di ATS Brianza -. Ci auguriamo che prima di partire per le vacanze molti over 60 decidano di cogliere questa occasione».

Gli orari di apertura dei centri sono disponibili sul sito di ATS Brianza.