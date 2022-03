Tende da interni, ispirazioni e proposte per rinnovare ogni ambiente

Se si vuole dare un aspetto nuovo alla propria casa, potendo anche ricorrere a soluzioni davvero molto originali, un'idea semplice ed economica è la tenda da interno.

Spesso trascurate, le tende hanno un grande potenziale e soprattutto sono molto versatili. Oltre a filtrare la luce che proviene dall'esterno, sono perfette per garantire la privacy da occhi indiscreti o creare due ambienti separati.

La cosa più importante nel momento in cui acquisti la tenda è quello di scegliere il tessuto adatto alla stanza e i colori in tinta con il resto dell'arredamento. Ecco alcune idee e consigli per fare della tenda da interno il punto focale della stanza e avere un ambiente moderno e chic.

Per una stanza riservata e accogliente: tenda oscurante

Svegliarsi tardi la mattina o concedersi un riposino pomeridiano è il sogno di tutti, con la tenda da interno è possibile avere un momento di relax o un risveglio in totale tranquillità. La tenda oscurante composta da 2 pannelli in tessuto di poliestere a tripla tessitura blocca la luce del sole e i raggi UV, diventando una naturale barriera termica. Il tessuto crea un ambienta caldo in inverno e fresco in estate pensato per vivere le ore di sonno in totale tranquillità. Perfetta anche nel salone, i pannelli riescono ad isolare la stanza dai rumori esterni perfetto se vuoi vedere film o la televisione in totale tranquillità. Oltre a garantire relax e comfort, la tenda assicura la privacy più completa, il modello è facile da montare sui diversi tipi di bastoni presenti in casa. Disponibile in diversi colori, si adatta ad ogni ambiente per avere uno stile semplice ed elegante.

Pro. La tenda è versatile.

Contro. Per alcuni utenti non riduce i rumori esterni.

Ideale per creare un ambiente caldo e protetto: tenda termica

Le tende realizzate in tessuto morbido e delicato si abbinano ad ogni stile decorativo, il modello, inoltre, è disponibile in differenti misure: lungo è perfetto per i balconi, mentre corte sono la scelta ideale per arricchire le finestre e creare un luogo piacevole ed accogliente. Realizzata in diversi colori e tinte, puoi scegliere quella che fa al caso tuo, dal classico panna, nero o marrone, puoi passare al turchese o al viola, per dare una spinta in più alla stanza e fare della tenda il ponto focale. Realizzata in poliestere di alta qualità, il pannello crea una barriera contro il caldo estivo o contro il freddo invernale, la marcia in più? Dotata di otto occhielli antiruggine, può essere montata su ogni bastone in pochi e semplici gesti.

Pro. Ripara efficacemente da luce e freddo.

Contro. Per alcuni utenti si stropicciano facilmente.

Per un effetto chic ed elegante: tenda a doppio pannello

Se vuoi rinnovare casa senza cambiare gli arredi, la tenda con doppio pannello è la scelta ideale, il tessuto leggero dona alla stanza un effetto delicato, per un risultato estremamente chic. Il fondo grigio si abbina alla perfezione ai pannelli di colori diversi. Il bianco si alterna a colori più decisi come viola o a quelli più delicati come il rosa, ideali per arricchire la camera delle bambine. Il materiale in poliestere leggero e traspirante è la scelta irrinunciabile per chi non vuole fare a meno della sua privacy, ma nello stesso tempo vuole l'ambiente illuminato dalla luce del sole. Completate da anelli e lavabili in lavatrice, le tende si montano e smontano in pochi minuti per averle sempre pulite e in ordine.

Pro. Le tende sono di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po' alto.

Per dare un tocco romantico: tende con ricami

Se amiamo lo stile romantico e i ricami queste tende sono la scelta ideale per arricchire e dare un tocco in più alle stanze della nostra casa. Il modello realizzato in poliestere leggero e trasparente è il compromesso ideale per chi vuole avere una protezione contro gli occhi indiscreti, ma non vuole rinunciare ad avere gli ambienti inondati di luce naturale. La tenda da interno con deliziosi tulipani ricamati, è disponibile in diversi colori che vanno dal verde al lilla, al rosa fino al celeste, è la scelta giusta per arredare la camera da letto, il salotto o la camera dei ragazzi creando un ambiente confortevole e romantico.

Pro. La tenda è elegante e ben fatta.

Contro. Per alcuni utenti è un po' corta.

Ideale per ingrandire una stanza: tende a strisce

Le stanze di piccole dimensioni possono apparire molto più grandi grazie a dei piccoli espedienti. Oltre ad usare i colori giusti e i mobili adatti, un'alternativa in questo caso possono essere anche le tende. Caratterizzate da strisce verticali riescono a far apparire la camera da letto o il soggiorno molto più alto di quello che è, dando un senso di profondità. Il modello sfumato che va dai toni del bianco fino a quelli più scuri del nero, blu, viola o rosso, sono la scelta perfetta se si vuole dare un tocco moderno all'ambiente. Il materiale trasparente, filtra la luce e dona un senso di eleganza all'ambiente.

Pro. Tende realizzate con tessuto di qualità.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' leggere.

Perfette per le finestre: tende a pacchetto

Per decorare e dare carattere alle finestre, le tende non possono essere tralasciate e quelle a pacchetto sono la soluzione versatile ed efficiente. Facili da aprire e chiudere, basta tirare un filo e puoi scegliere tu l'altezza e quanta luce far entrare in camera. Realizzate in poliestere, sono leggere e in grado di decorare con gusto l'ambiente. Adatte su finestre con una dimensione 60 x 120 cm sono perfette anche per infissi più grandi e in colorazioni differenti. Devi solo scegliere se montarla all’interno della finestra con le apposite aste, oppure all’esterno utilizzando il tradizionale bastone. Facili da lavare a mano o in lavatrice, puoi scegliere tra differenti fantasie e decorazioni.

Pro. Sono facili da montare.

Contro. Per alcuni clienti sono un po' delicate.

Stile minimal e praticità: tenda avvolgibile

Lo stile minimal spesso si sposa con la praticità e queste tende riescono a coniugare alla perfezione la necessità di avere un elemento d'arredo funzionale e facile da utilizzare. Il modello avvolgibile, assicura un risultato elegante e gradevole per la finestra garantendo allo stesso tempo un buon livello di privacy. Realizzata con un tessuto misto di cotone (70%) e poliestere (30%), è resistente ai raggi UV, grazie al lato inferiore in alluminio, rifinito con PVC. Regolare la tenda in altezza è davvero semplice, basta tirare la catena e decidere quanta luce far filtrare nella camera. Disponibile in tre colori: bianco, grigio e lino, tutti appartenenti alla palette di nuance neutre, permette di filtrare la luce nella stanza, ma nello stesso tempo di adattarsi ad ogni tipo di arredamento.

Pro. Facili da installare.

Contro. Per alcuni clienti non ci sono molti colori.

Perfette per un arredo contemporaneo: tende a pannello

Lo stile contemporaneo si contraddistingue per pochi elementi, ma tutti di design e le tende devono essere in grado di adattarsi con gli arredi. Tra i modelli che riescono ad incarnare al meglio questa tendenza, ci sono le tende a pannello facili da aprire e da chiudere. Realizzata in tela di poliestere assicura un buon livello di privacy, ma senza creare un ambiente scuro e privo di luce. Disponibile in differenti colori, tutti sui toni neutri, è facile da montare grazie anche agli accessori inclusi nella confezione come il binario di scorrimento con rulli e guide a X per il fissaggio. I pannelli possono essere rimossi e lavati in lavatrice fino a 30° e avere un ambiente sempre pulito e in ordine.

Pro. Nella confezione è incluso il kit di montaggio.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' leggere.

Come scegliere le tende da interno

Le tende vengono considerate come un elemento secondario quando si sceglie lo stile di una camera, ma in realtà possono cambiare l'aspetto di una stanza. Quindi prima di acquistarla, bisogna prendere in considerazione alcune caratteristiche.

Tipologie

In commercio esistono differenti tipologie di tende, pensate per adattarsi al balcone o alla finestra, tra queste ci sono:

Tende a teli : utilizzate in camera da letto o soggiorno, sono montate su un bastone installato a parete o a soffitto

: utilizzate in camera da letto o soggiorno, sono montate su un bastone installato a parete o a soffitto Tende a pacchetto : ottime per le finestre hanno un ingombro ridotto e hanno un meccanismo d’apertura e chiusura pratico e semplice, infatti, si avvolgono su sé stesse perché formate da pannelli che raccolgono i teli verso l'alto in base alla luce che desideri fare filtrare

: ottime per le finestre hanno un ingombro ridotto e hanno un meccanismo d’apertura e chiusura pratico e semplice, infatti, si avvolgono su sé stesse perché formate da pannelli che raccolgono i teli verso l'alto in base alla luce che desideri fare filtrare Tende a rullo : il loro nome deriva da un rullo installato sull’infisso o a parete che può essere azionato manualmente o elettronicamente

: il loro nome deriva da un rullo installato sull’infisso o a parete che può essere azionato manualmente o elettronicamente Tende a vetro : pensate per chi non ha molto spazio, vengono montate su una bacchetta con molla per coprire l’intera superficie del vetro.

: pensate per chi non ha molto spazio, vengono montate su una bacchetta con molla per coprire l’intera superficie del vetro. Tende veneziane : utilizzate soprattutto in ufficio, sono formati da lame sottili per regolare l’intensità della luce

: utilizzate soprattutto in ufficio, sono formati da lame sottili per regolare l’intensità della luce Tende a pannello: utilizzate su finestre di grandi dimensioni sono formati da pannelli rigidi scorrevoli da regolare in base all’intensità della luce

Dimensioni

Pensate per avere la giusta privacy e per filtrare la luce, le tende per essere efficienti bisogna anche valutare le dimensioni. La lunghezza dovrebbe arrivare al pavimento soprattutto negli ambienti piccoli, perché in questo modo i soffitti sembrano più alti soprattutto se vengono montate 15 cm sopra il telaio della finestra. Per quanto riguarda la larghezza deve essere superiore a quella della finestra perché devono restituire un effetto morbido.

Tessuto

La tipologia del tessuto determina anche la durata della tenda:

Cotone : leggero e robusto è facile da lavare

: leggero e robusto è facile da lavare Lino : la fibra naturale è fresca, resistente all’umidità, ma si stropiccia facilmente

: la fibra naturale è fresca, resistente all’umidità, ma si stropiccia facilmente Juta : spesso viene lavorata con la seta per ottenere un tessuto resistente

: spesso viene lavorata con la seta per ottenere un tessuto resistente Canapa : il tessuto robusto ha una manutenzione semplice

: il tessuto robusto ha una manutenzione semplice Mistocotone : al cotone si uniscono fibre naturali per ottenete un risultato resistente con una manutenzione semplice

: al cotone si uniscono fibre naturali per ottenete un risultato resistente con una manutenzione semplice Mistolino: resistente e piacevole al tatto unisce il lino a fibre sintetiche che rendono il tessuto facile da lavare e stirare

Trasparenza

A seconda del grado di trasparenza del tessuto, si ha una tenda che protegge o meno dagli sguardi esterni. I tessuti chiari e leggeri sono perfetti per gli ambienti poco luminosi, quelli pesanti e scuri, invece, sono pensati per ambienti ampi e luminosi, mentre quelli doppi servono per isolare la stanza termicamente, ma anche dalla luce e dal rumore

In base ai livelli di trasparenza ci sono tende: