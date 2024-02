Quanto costa comprare casa in montagna. Anche non lontano da Lecco

Casa dolce casa, anche in montagna. Secondo un recente report di Abitare Co. cresce di anno in anno la passione degli italiani per la montagna, come dimostrano i dati positivi sul turismo nelle località montane, anche in previsione della tanto attesa settimana bianca di febbraio, e della domanda di immobili per uso diretto o per investimento, cresciuta in Italia del +4,9% rispetto al 2022. Lo studio mette in evidenza gli attuali prezzi per l'acquisto di una casa in alcune delle località più richieste della Lombardia, tra cui quelle della vicina Valtellina, molto care anche ai lecchesi.

Nel 2023 il prezzo al metro quadrato per l’acquisto di un’abitazione nuova o di recente costruzione in una delle località montane più rinomate è aumentato del +5,6% in Italia e del +11,5% all’estero, ma tra l’Italia e i Paesi d’oltralpe ci sono differenze sostanziali, con una variazione del prezzo medio che si avvicina al 60%.

Sempre in base ai dati illustrati da Abitare Co. (società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze nelle principali località montane in Italia e all’estero) in Lombardia i prezzi medi più alti si registrano a Livigno con 9.400 euro al metro quadrato, ma con valori che possono arrivare a 11.200 euro al mq.

Segue Bormio, sempre nella vicina provincia di Sondrio, con 6.950 euro al mq, Ponte di Legno (Brescia) con 6.250 euro al mq. e Madesimo (Sondrio) con 6.150 euro al mq. Più "economiche" Aprica (Sondrio) con 3.550 euro al mq., Campodolcino (Sondrio) con 2.700 euro al mq. e Clusone, nella vicina Bergamasca, con 2.200 euro al metro quadro.

Guardando alla vicina Svizzera, Gstaad si laurea "regina delle vette", con prezzi esorbitanti che possono toccare i 39.300 euro al metro quadrato. In Italia si confermano le esclusive Cortina d’Ampezzo, fino a 16mila euro al mq., e Courmayeur con punte di 15.100. Sul podio “nazionale” si posiziona anche la trentina Madonna di Campiglio, definita la "Perla delle Dolomiti", con 10.250 euro al mq (+5,1%) e punte che possono arrivare a 11.500.