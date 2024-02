Dal Lake Como a Londra: Ilaria e Loretta aprono nuove frontiere nel mondo immobiliare

Loretta Lazzarini e Ilaria Mauri, attive da tempo nel settore immobiliare lecchese, sono appena tornate da un viaggio a Londra che ha segnato un nuovo capitolo entusiasmante per il nostro territorio e per il business del Real Estate. Durante la loro permanenza nella vibrante capitale britannica, hanno Mauri e Lazzarini hanno infatti aperto un nuovo canale di vendite, gettando così le basi per una collaborazione fruttuosa tra l'Italia e il Regno Unito nel mercato immobiliare. Il tutto puntando sul valore turistico e il marchio Lake Como, molto apprezzato proprio oltremanica.

"Abbiamo conquistato la Gran Bretagna - dichiara entusiasta Loretta Lazzarini - Siamo appena tornate da Londra e ora possiamo vendere i nostri splendidi immobili agli inglesi innamorati della nostra bellissima Italia. I nostri clienti italiani possono rivolgersi al Centro Servizi Immobiliari per affittare o acquistare casa nel Regno Unito".

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al Csi International Real Estate Network, un'alleanza di professionisti immobiliari che commercializzano proprietà a livello nazionale e internazionale, che ha offerto il proprio sostegno per facilitare questa collaborazione. "Grazie, al nostro catalogo - prosegue Lazzarini - che contiene immobili di prestigio da tutto il mondo siamo riusciti a conquistare un’altra nazione. Ringrazio il gruppo di tutti gli agenti immobiliari e i professionisti che fanno parte del Csi International Real Estate e che collaborano in modo etico e proficuo."

Questo sviluppo apre ora nuove prospettive per il mercato immobiliare italiano, consentendo una maggiore visibilità e accessibilità delle proprietà italiane a partire da quelle del Lago di Como ai potenziali acquirenti britannici e internazionali.