Come illuminare il giardino, quali lampade utilizzare

Vediamo come creare la giusta atmosfera in giardino e garantire totale sicurezza

Per poter trascorrere una piacevole serata in compagnia della famiglia e degli amici all’esterno della casa e in totale sicurezza, è necessario prestare molta attenzione all’illuminazione. Il giardino infatti, è il luogo in cui in primavere o in estate trascorriamo molto del nostro tempo. Per sfruttare in pieno questa parte della casa anche di sera, bisogna dotarla di un sistema di illuminazione in grado di creare la giusta atmosfera, ma nello stesso tempo avere un ambiente sicuro. Vediamo come illuminare il giardino.

Come organizzare l’illuminazione

La prima cosa da fare è quella di valutare quali sono le zone del giardino che hanno bisogno di illuminazione. Anche se l’estetica è importante, la funzionalità non è da meno. Quindi le zone migliori sono quelle dell’ingresso di casa e quelle più frequentate per il relax.

In questo modo si avranno le parti più frequentate illuminate nel modo corretto senza alcuno spreco.

Un altro punto da prende in considerazione è come posizionare le lampade. La soluzione migliore è quella di illuminare dall’alto verso il basso. In questo modo si limita la dispersione della luce e del consumo di energia che a lungo andare potrebbe gravare sui costi in bolletta e sull’inquinamento luminoso.

Quale luce scegliere?

Una volta scelta la posizione e le zone da illuminare, bisogna capire quale tipo di luce scegliere tra quella calda e quella fredda. Se la prima è perfetta per creare un’atmosfera rilassante e accogliente, quella neutra è ideale per garantire la sicurezza. Inoltre, aumenta la visibilità e mette in risalto alcuni punti del giardino.

Quali lampade utilizzare in giardino?

Oltre alla funzionalità le lampade devono anche essere di design. Vediamo le tipologie in commercio.

Lampade da esterno a parete

Piccole e poco invasive sono perfette all’interno di un giardino o un terrazzo di piccole dimensioni. Anche se non occupano spazio, sono robuste e resistono agli agenti atmosferici.

Lampade da esterno moderne

Per un giardino che ha uno stile moderno esaltato da mobili e piante, l’illuminazione non può essere da meno. Caratterizzate da linee squadrate e decise riescono ad illuminare alla perfezione e a regalare carattere ad ogni ambiente.

Lampade con sensori di movimento

Quando si sceglie la lampada o il lampione si deve tenere conto anche dei costi. Quindi per avere un sicuro risparmio in bolletta si può optare per quelle con sensore di movimento. Si accendono solo al passaggio delle persone, riducendo notevolmente il dispendio d’energia.

Lampade a led

Pratiche ed ecologiche sono la scelta ideale per chi deve illuminare una zona del giardino diverse ore di seguito. Per essere efficienti devono resistere all’umidità, agli agenti atmosferici e devono essere realizzate con materiali anticorrosione.

Lampade a energia solare

Per chi non ha un impianto elettrico esterno, ma non vuole rinunciare all’illuminazione del giardino, la soluzione è la lampada a energia solare e può essere collocata in punti diversi a seconda delle esigenze.

Lampade con cellule fotovoltaiche

Succede di dimenticare di accendere o spegnere i lampioni, quindi quelle dotate di cellule fotovoltaiche che permettono di attivarsi da sole quando inizia ad imbrunire e spegnersi alle prime luci dell’alba, riducendo al minimo gli sprechi sono la soluzione ideale.

