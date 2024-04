Via Fratelli Figini · Maggianico

Questa situazione, che si sta trascinando oramai da alcune settimane in via Fratelli Figini, con il passare dei giorni e tenuto conto del clima sempre più caldo, sta diventando insostenibile sotto tutti i punti di vista. Degrado dell’area, diffusione di odori alquanto sgradevoli, precarie condizioni igieniche e problemi di sicurezza per gli utenti della strada sono solo alcune delle criticità rilevate.

Il problema nasce dal fatto che due persone hanno adibito il parcheggio ad area camper non attrezzata: vivono nella loro utilitaria e le conseguenze sono quelle sopra descritte.

Nonostante le segnalazioni effettuate a chi di competenza, a oggi nulla è stato fatto.