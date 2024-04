Un'altra auto ribaltata lungo le strade lecchesi, soccorsi in azione

Un altro incidente con auto ribaltata lungo le strade lecchesi. Questa volta lo schianto, con un veicolo finito su un fianco, è avvenuto in via Paolo VI a Lecco. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza e urgenza - e i vigili del fuoco del comando cittadino sono dovuti entrare in azione nella mattinata di oggi, martedì 16 aprile per prestare aiuto alla persona che si trovava alla guida e che è finita fuori strada. L'incidente è avvenuto nei pressi di una curva nel rione di Laorca, non lontano dall'oratorio. I pompieri hanno collaborato con il personale sanitario per la messa in sicurezza e l'assistenza del ferito.