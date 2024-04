Incidente tra auto e moto a Barzago, 40enne soccorso

Un altro incidente tra auto e moto lungo le strade lecchesi. I soccorsi sono dovuti intervenire nella mattinata di oggi, sabato 13 aprile, a Barzago per prestare aiuto a un uomo di 40 anni rimasto ferito nello schianto avvenuto poco prima delle ore 8 lungo la strada statale Briantea. Coinvolta anche una donna di 74 anni.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Non appena scattato l'allarme, sul posto si è portato l'equipaggio della Croce bianca di Besana insieme all'auto con il medico a bordo. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Merate. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale sempre in "giallo".