Incidente con veicolo ribaltato e intervento d'urgenza dei soccorsi

Incidente stradale a Brivio con intervento d'urgenza dei soccorsi. Lo schianto è avvenuto poco dopo le ore 16 di oggi, venerdì 8 luglio, in via Alessandro Volta e ha visto coinvolti un furgoncino e un'automobile. Una, a seguito del violento impatto con l'altro veicolo, si è ribaltata su un fianco. Immediato l'allarme al 118, che ha inviato sul posto in codice rosso le ambulanze dei Volontari di Calolziocorte e del Soccorso Cisanese.

I due equipaggi hanno subito prestato aiuto alle due persone coinvolte nell'incidente, tra cui un uomo di 48 anni. Le condizioni dei feriti sono poi apparse fortunatamente meno gravi del previsto, con il trasporto dei pazienti in ospedale che è proseguito in codice verde e in giallo.

Sul luogo dell'impatto - avvenuto nella frazione di Arlate - sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco: dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Merate sono state inviate sul posto due autopompe. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con le squadre del 118 per favorire al meglio le operazioni di soccorso. Allertati anche i Carabinieri e la Polizia Stradale di Lecco.