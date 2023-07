Altri due incidenti nella Brianza lecchese, soccorsi in azione

Ancora incidenti lungo le strade lecchesi, in particolare nei comuni della Brianza. L'ultimo intervento dei soccorsi, in ordine di tempo, è scattato alle ore 11 di oggi, sabato 8 luglio, lungo la SS 342 a Calco. L'equipaggio dei Volontari del soccorso di Calolziocorte ha dovuto prestare aiuto a una donna di 30 anni rimasta ferita nello schianto che ha coinvolto due auto e un furgone.

Dopo una prima allerta in codice giallo, la paziente è stata trasferita in codice verde in ospedale: le sue condizioni fortunatamente non sarebbero dunque gravi. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio inviata dal distaccamento di Merate: dopo aver messo in sicurezza i mezzi, i vigili del fuoco hanno fornito la loro collaborazione al personale del 118 per le successive operazioni di soccorso. Allertati inoltre i carabinieri e la polizia locale.

Sempre questa mattina, alle 8, i soccorsi del 118 erano già dovuti intervenire per prestare aiuto a una 27enne rimasta ferita in un incidente con la propria auto in via Greppi a Robbiate. Allertato anche l'elicottero di Areu, inizialmente in codice rosso. Dopo le prime cure portate sul luogo dello schianto, la donna è stata trasferita all'ospedale Mandic di Merate in codice giallo dall'equipaggio della Croce Bianca. Anche in questo caso sono stati allertati carabinieri e vigili del fuoco.

L'incidente forse più grave delle ultime 24 ore risale comunque alla tarda serata di ieri, venerdì, ed è avvenuto a Cernusco Lombardone: nel violento schianto tra tre macchine sono rimaste coinvolte 6 persone, due delle quali trasportate in pronto soccorso in codice giallo.