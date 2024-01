Incidente tra auto e moto a Calolzio: giovane trasferito in ospedale

Incidente tra auto e moto poco prima dell'alba a Calolziocorte. I soccorsi di Areu sono infatti dovuti intervenire alle ore 6.30 di oggi, giovedì 4 gennaio in via Bergamo, nella frazione di Sala, a seguito dello schianto che si è verificato nei pressi del distretto sanitario.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio un giovane di 24 anni poi trasportato in ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. In azione i Volontari del soccorso di Calolzio, allertati anche i carabinieri.