Incidente lungo la Lecco-Bergamo a Calolzio, tre giovani coinvolti

Violento schianto tra due auto con tre ventenni coinvolti alle 5.15 di questa mattina lungo la Lecco-Bergamo. L'incidente stradale è avvenuto nel territorio comunale di Calolziocorte, in corso Europa 130, a poca distanza dalla località Bisone. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro: per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, due macchine si sono scontrate. A bordo dei veicoli viaggiavano due ragazzi di 20 anni e uno di 22.

L'allarme ad Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - è scattato in codice giallo e sul posto si è prontamente portata l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte. Allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Le condizioni dei ragazzi sono poi fortunatamente apparse meno gravi del previsto e per nessuno di loro sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale. Lunghe code e disagi si sono invece creati all'ora di punta lungo la strada che collega Cisano Bergamasco con Calolziocorte, in direzione Lecco, in particolare nella frazione di Sala.