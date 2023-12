Due pedoni investiti e soccorsi nella mattinata

Paura e doppio intervento dei soccorsi questa mattina nella Brianza lecchese per due incidenti con altrettanti pedoni rimasti feriti a seguito di un investimento. Il primo sinistro è avvenuto alle ore 10.15 di venerdì 8 dicembre a Molteno, in piazza Risorgimento: una donna di 47 anni è stata travolta da un veicolo e prontamente è scattato l'allarme con l'arrivo sul posto dell'equipaggio della Croce Verde di Bosisio che, dopo le prime cure, ha trasferito la paziente all'ospedale di Lecco in codice giallo.

Poco più tardi, alle ore 11.30, un episodio analogo si è verificato a Casatenovo: una donna di 61 anni è stata investita in via Madonnina. Soccorsa dall'ambulanza della Croce Bianca di Besana, la donna è stata quindi trasportata in ospedale in codice giallo. In entrambi i casi sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Merate.