Incidente in bici, soccorso un 49enne

Incidente stradale con un ciclista coinvolto e rimasto ferito a Colle Brianza. Il sinistro è avvenuto alle ore 9.30 di questa mattina, sabato 4 dicembre, lungo la strada provinciale 58. Dopo l'allarme, sul posto si sono presto portati in codice giallo i soccorsi del 118 con l'ambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora.

L'uomo caduto mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta ha 49 anni ed è stato trasportato sempre in codice giallo in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Ancora in corso di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente. Allertata anche la Polizia stradale.