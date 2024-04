Brutta caduta in bici, 52enne trasportato in ospedale

Brutta caduta in bici a Galbiate. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono dovuti intervenire oggi, domenica 14 aprile in via Balassi per prestare aiuto a un uomo di 52 anni rimasto ferito dopo un violento impatto a terra mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 11 all'altezza del civico 48.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Non appena scattato l'allarme, è giunta sul posto l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell'incidente, il ciclista è stato quindi trasferito all'ospedala Manzoni in codice giallo.