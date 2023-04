Incidente tra auto e moto a Garlate, 41enne soccorso d'urgenza

Un altro incidente lungo la strada provinciale 72 a Garlate. I soccorsi di Areu sono infatti dovuti intervenire nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile, lungo via Statale per prestare aiuto a un 41enne rimasto ferito a seguito dello schianto tra la moto sulla quale viaggiava e un'automobile.

L'allarme è scattato in codice rosso, poi le condizioni dell'uomo sono per fortuna apparse meno gravi del previsto e l'intervento è proseguito in giallo. Sul posto sono presto intervenuti i Volontari del Soccorso della vicina Calolziocorte. Dopo le prime cure portate sul luogo del sinistro, l'uomo è stato quindi trasportato con l'ambulanza all'ospedale Manzoni di Lecco.

Poco prima un altro incidente in moto lungo i tornanti per i Resinelli

Nella tarda mattina il 118 era già dovuto intervenire anche a Ballabio per soccorrere un altro quarantenne caduto mentre viaggiava in moto lungo i tornanti per salire ai Piani Resinelli. In quel caso l'allarme è scattato in codice giallo, mentre le operazioni di soccorso, con il trasferimento al Manzoni, sono proseguite in verde.