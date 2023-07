Auto in fiamme a Missaglia, incidenti sulla SS36 e sulla Briantea

Partenza difficoltosa per la viabilità lecchese nel primo pomeriggio di lunedì 17 luglio. Intorno alle 12.30 un'automobile ha preso fuoco mentre era in viaggio a Missaglia lungo via Rengione, sulla Strada Provinciale 54: l'automobilista ha accostato il veicolo a lato della carreggiata e ha chiamato i pompieri, giusti in loco con una prima partenza dal comando provinciale di Lecco e dal distaccamento volontari di Merate. I vigili del fuoco hanno estinto il rogo, mentre i carabineri hanno chiuso la strada fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Incidenti sulla Statale 36 e sulla Briantea

Poco dopo mezzogiorno, invece, si è verificato un incidente lungo la Strada Statale 36, in direzione Milano, a poca distanza dallo svincolo di Cibrone. Un uomo di 65 anni avrebbe perso il controllo del suo autoveicolo e sarebbe andato a sbattere contro le barriere laterali: al lavoro i tecnici di Anas, un'automedica e i volontari della Croce Bianca di Besana Brianza, che hanno preso in carico l'automobilista e l'hanno trasportato in codice rosso presso l'ospedale San Gerardo di Monza. Il violento impatto con il guardrail sarebbe stato generato dal malore che avrebbe improvvisamente colpito l'uomo alla guida, che fortunatamente non ha rimediato traumi evidenti. Rilievi affidati alla polizia stradale.

L'ultimo sinistro si è verificato alle 12.30 lungo la Strada Statale 342 "Briantea": a Calco, a una manciata di metri di distanza dall'incrocio con via San Giorgio, due autovetture si sono scontrate e l'impatto ha generato il ferimento di una 22enne, trasferita in codice giallo presso l'ospedale Manzoni di Lecco.